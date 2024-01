Las preguntas sin respuesta que deja la caída de un avión militar en Rusia en medio de las acusaciones entre Moscú y Kiev

Pero descartar tales comentarios no significa descartar la posibilidad de que Ucrania haya cometido un terrible error. Después de todo, sabemos que el avión cayó y que Ucrania tiene la capacidad para hacerlo.

Esto fue corregido posteriormente, diciendo que la fuente no había sido corroborada.

Ucrania subraya que no dispone de información fiable sobre quién estaba a bordo.

Pero sí confirmó que estaba previsto un intercambio de prisioneros para el miércoles y que no se produjo .

Esta vez, dice Ucrania, no hubo nada de eso .

Aún no podemos estar seguros de quién o qué iba en el avión que se estrelló. No sabemos cuánto saben los funcionarios aquí en Kiev y no dicen.