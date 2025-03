Las peligrosas rutas marítimas desde Panamá a Colombia que usan los migrantes venezolanos que regresan a su país

"Yo lo pienso ahorita y digo: ¿cómo pudimos exponer nuestras vidas así?".

No se sabe cuántos de ellos han salido en lanchas hacia Colombia, pero estas se han convertido en el principal medio de transporte para los migrantes que regresan.

Según un experto consultado por BBC Mundo, la ruta que siguen las lanchas que transportan migrantes no es particularmente difícil.

Sin embargo, los vientos alisios, que son más intensos entre enero y abril, sí provocan mareas altas que pueden ser amenazantes para las lanchas abiertas, como aquellas en las que se trasladan los migrantes. No son embarcaciones diseñadas para trayectos tan largos .

"Es una tranquilidad que no tiene precio llegar a Necoclí (Colombia)", escribe uno de ellos. "Ni aunque me pagaran $5.000 (unos US$245) semanales, me quedaba un día más en México", escribe otro.