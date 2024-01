Las mujeres que eran los "ojos de Israel en la frontera con Gaza" cuyas advertencias sobre Hamás nunca fueron escuchadas

Su padre, Dror, dice que a veces entra a la habitación y llora.

"Soy taxista y recojo gente en la estación de tren y cuando veo a una soldado cuyo padre la está recogiendo, me duele. Siento celos".

"No soy la misma persona"

"Me persigue a todas partes: está en mis pesadillas y en mi mente, cuando no tengo sueño y cuando no tengo hambre", explica.