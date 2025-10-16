Las inéditas imágenes que muestran a leones que abandonan el desierto en Namibia para cazar en la playa

Un grupo de leones del desierto en Namibia abandonaron sus tradicionales zonas de caza para trasladarse a la costa atlántica y convertirse en los únicos leones marítimos del mundo . Una fotógrafa capturó este cambio drástico de comportamiento.

Es una foto impactante: una leona en una playa de piedras de Namibia mira a lo lejos mientras las olas tempestuosas rompen en el fondo . Ella vigila a su presa, los restos de un lobo marino del Cabo, que está fuera del campo de visión.

La fotógrafa belga Griet Van Malderen capturó estas imágenes impresionantes de Gamma, una leona que es parte del grupo y que ha aprendido a cazar focas para sobrevivir en el duro entorno de la Costa de los Esqueletos de África.

El registro fotográfico fue muy elogiado en el prestigioso concurso Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres."Gamma estuvo vigilando a la foca todo el día", comenta Van Malderen, quien pasó días esperando para capturar la imagen observando al animal desde su coche. "Es realmente asombroso ver cómo su comportamiento está empezando a cambiar".

Hay solo 12 leones del desierto viviendo a lo largo de la Costa de los Esqueletos, de una población de alrededor de 80.

Ellos se han mudado en 2017 del árido desierto de Namibia al Océano Atlántico en busca de alimento, cambiando drásticamente su dieta y comportamiento para adaptarse a este nuevo hábitat.

"La foto muestra la resiliencia de estos animales... que cambian de hábitat para sobrevivir. Estos leones son fuertes. La vida se trata de sobrevivir y todo es una lucha", dice Van Malderen.

REGRESO A LA COSTA

Van Malderen ha visto crecer a Gamma. Cuando la leona tenía tres meses, la vio por primera vez. Ahora tiene 3 años y medio, está "casi adulta" y se ha convertido en una temible cazadora capaz de matar 40 focas en una sola noche, asegura.

Gamma pertenece a la primera generación de leones que creció en la Costa de los Esqueletos, dice Philip Stander, un experto en conservación que ha estado rastreando a los leones del desierto de Namibia desde 1980.

Para el especialista, la imágen tomada por Van Malderen es "realmente significativa", ya que muestra el "primer día sola en la playa" de Gamma.