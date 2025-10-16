Las incógnitas sobre los cuerpos de los rehenes israelíes y la identidad de los cadáveres palestinos entregados por Israel

Por su parte, Israel ha devuelto 120 cuerpos de palestinos en tres entregas, aunque no está claro si se trata de personas que fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí .

Los cuerpos han sido llevados al hospital Nasser de Jan Yunis, donde un grupo de especialistas está tratando de identificarlos.

Los cadáveres fueron entregados, según denunciaron los doctores palestinos que los recibieron, sin nombre, y muchos de ellos tienen signos de tortura.

"Lo que hemos recibido son cadáveres con códigos y números. Sin embargo, se nos prometió que... se nos facilitarían los nombres . Estamos a la espera de más aclaraciones por parte de nuestros colegas del Comité Internacional de la Cruz Roja", explicó Mohamed Zaqout, director general de hospitales del Ministerio de Sanidad de Gaza, a las puertas del centro sanitario.

Los palestinos fallecidos fueron conservados en cámaras frigoríficas y "algunos son claramente reconocibles, mientras que otros son difíciles de identificar" , señaló Zaqout.

"Una vez confirmados, publicaremos los nombres para que las familias puedan identificarlos y dar sepultura a sus seres queridos ", dijo el funcionario, quien lamentó no obstante que, hasta el momento, no habían recibido por parte de las autoridades israelíes ninguna información que les ayudara, como los nombres o las circunstancias de la muerte.

"No hemos recibido ningún tipo de información sobre quiénes son las personas que ha devuelto Israel", le dice a BBC Mundo Tala Nasir, que trabaja con Addameer, una organización palestina que apoya a prisioneros palestinos y a sus familias.

El sistema sanitario de Gaza ha quedado devastado tras dos años de guerra, y carece del equipo especializado necesario para la identificación de cadáveres, como las pruebas de ADN.

"Debido a la imposibilidad de identificarlos a través del ADN, el hospital Nasser de Jan Yunis está mostrando a las familias de los desaparecidos en Gaza fotos de los cuerpos que ha devuelto Israel con la esperanza de identificarlos", precisa Nasir.

DENUNCIAS DE EJECUCIONES Y TORTURAS

Las imágenes filmadas por un periodista independiente que trabaja para la BBC en la morgue del hospital Nasser parecen mostrar el cadáver de un hombre con los ojos vendados. Otro cuerpo parece tener marcas alrededor de las muñecas y los tobillos.

"Las marcas visibles en los cuerpos dan fe de las severas torturas y ejecuciones directas a las que fueron sometidos. Además, muchos de los cuerpos fueron devueltos con las manos atadas y los ojos vendados", denuncia la organización Addameer en un comunicado enviado a BBC Mundo.

La BBC se ha dirigido al ejército y al Ministerio de Justicia israelíes para que ofrezcan sus comentarios. Anteriormente, Israel ha rechazado las acusaciones de malos tratos y torturas generalizados a los detenidos.

El jefe del departamento de pediatría del hospital Nasser, el doctor Ahmed al Farra, le dijo al diario The Guardian que "casi todos tenían los ojos vendados, estaban atados y presentaban disparos entre los ojos. Casi todos habían sido ejecutados".

Según el doctor, también presentaban cicatrices y manchas en la piel que indicaban que "habían sido golpeados antes de ser asesinados. Además, había indicios de que sus cuerpos habían sido maltratados después de su muerte", le explicó al diario británico.

"La devolución de los cuerpos en tal estado no solo confirma la comisión de graves violaciones, sino que también expone la arraigada cultura de impunidad que caracteriza la conducta de la ocupación israelí", reprocha Addameer.