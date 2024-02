Las imágenes que muestran el hacinamiento en Rafah, el último refugio para 1,5 millones de palestinos

Allí se encuentra el único punto de cruce entre Gaza y Egipto.

Según las autoridades, los ataques del domingo mataron a 164 personas e hirieron a 200 , no quedó claro cuántos murieron en el ataque nocturno contra Rafah.

La comunidad internacional advirtió a Israel que no lleve a cabo esta ofensiva.

"No tienen ningún lugar adonde ir", dijo en una rueda de prensa. "No pueden ir al sur, a Egipto. No pueden ir al norte y regresar a sus hogares porque muchos han sido destruidos".