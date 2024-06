Las graves denuncias contra las autoridades griegas por maltratos y muertes de migrantes que cruzan el Mediterráneo

Pero los entrevistados, a quienes contactaron con la ayuda del organismo de apoyo a inmigrantes Consolidated Rescue Group, dijeron que fueron detenidos antes de que pudieran llegar a estos centros.

“Obviamente ilegal”

Dos meses más tarde, en un lugar similar, Mulla logró filmar un regreso forzado, publicado por The New York Times .

"No les he dicho mucho, ¿verdad? Está muy claro, ¿no? No es física nuclear. No sé por qué lo hicieron a plena luz del día. Es... obviamente ilegal. Es un crimen internacional".