Las duras medidas impuestas por el gobierno de Cuba para combatir la crisis económica y la escasez de combustible

“A mí no me va afectar. Porque como el Estado toma la decisión de subir el precio del combustible, eso va a repercutir en que yo suba el precio de mi servicio ”, sostuvo.

“Una recogida en el aeropuerto normalmente vale $US20. No es que ahora vaya a costar US$100, pero por supuesto que los pesos cubanos ya no van a costar lo mismo. Debe subir quizás hasta 5 veces, como mismo el Estado subió el precio de la gasolina ”, agregó.

"Soy un asalariado del Estado, gano 3.000 pesos cubanos. Si en lo que va de mes solo he recibido una libra de azúcar, un cuarto de libra de mortadela, 7 huevos y todo lo demás tengo que comprarlo en el mercado particular en cualquiera de sus versiones, ¿cómo puedo estar de acuerdo con que me sigan encareciendo la vida?", escribió "Raissel".

La escasez de combustible atormentó agudamente a los cubanos a lo largo de 2023. En lo peor de la crisis, las filas de carros para repostar gasolina se extendían por varias manzanas.

En medio de esta situación, el gobierno de la isla consiguió un acuerdo con Rusia para recibir 30.000 barriles de crudo diarios.

Dicha negociación tenía como objetivo recuperar la entrada de petróleo después de que Venezuela disminuyera sus exportaciones a Cuba.

Además de la escasez de combustible y los altos precios, los cubanos también enfrentan inseguridad alimentaria y de medicamentos.

El mercado negro y las remesas familiares siguen teniendo un peso vital para adquirir múltiples productos básicos en la isla.