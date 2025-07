Las duras críticas al informe preliminar sobre el accidente del avión de Air India en el que murieron 260 personas

Esta opinión ha provocado una airada respuesta de la Asociación de Pilotos Comerciales de India, que advirtió que "invocar una acusación tan grave basándose en información incompleta o preliminar no solo es irresponsable, sino también profundamente insensible hacia las personas y las familias implicadas" .

"Nos han dicho lo que quieren que sepamos en este momento y nos han ocultado lo que no quieren que sepamos", explicó un piloto, que pidió no ser identificado. "No es un informe completo".

Una de las principales críticas es la falta de una transcripción de la grabadora de voz de la cabina, que permitiría contextualizar la supuesta conversación entre los pilotos sobre los interruptores de corte de combustible.

Bjorn Fehrm, analista aeronáutico de la consultora Leeham Company, calificó esto de "totalmente inaceptable". "Tienen todos estos detalles técnicos. Luego está la referencia al diálogo, pero ni siquiera se dice quién habla", dijo.

A Fehrm también le preocupa que no se hiciera referencia a lo que sucedió en la cabina entre el cambio de los interruptores de funcionamiento a apagado y el reajuste del primer interruptor para encender el primer motor 10 segundos después.

"Es alguien intentando ocultar algo", dijo.

Mientras tanto, una fuente de ingeniería afirmó que el informe era "muy selectivo" y no contenía información detallada sobre la actividad de los motores inmediatamente antes de accionar los interruptores.

El documento sí indica que la velocidad del motor comenzó a disminuir desde los valores de despegue "al cortarse el suministro de combustible".

Esto, según explicaron, es importante, ya que mover los interruptores hasta la posición de corte y viceversa es algo que un piloto estaría entrenado para hacer si necesitara que reiniciar un motor que ya estaba perdiendo potencia.