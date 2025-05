Las dudas que plantea el diagnóstico de cáncer de Biden sobre su salud cuando todavía era presidente

Biden aún no ha respondido a los comentarios de Trump, que surgieron en medio de informes de que los asesores del demócrata intentaron ocultar al público otros problemas de salud antes de las elecciones de 2024 .

Los republicanos afirman que Biden, quien se presentó a la reelección como el presidente de mayor edad de la historia a los 81 años, no era ni mental ni físicamente apto para el cargo. Abandonó la contienda el verano boreal pasado tras un desastroso debate contra Trump .

Según "Original Sin" (Pecado original), un nuevo libro de los periodistas Jake Tapper y Alex Thompson, Biden no pudo reconocer al actor de Hollywood y donante demócrata George Clooney , ni recordar los nombres de sus asesores clave durante su último año en el cargo.

Los autores escriben: "El deterioro físico de Biden, más evidente en su andar vacilante, se había vuelto tan grave que hubo debates internos sobre la posibilidad de poner al presidente en silla de ruedas , pero no pudieron hacerlo hasta después de las elecciones".

La publicidad generada por el libro ha obligado a los demócratas de alto rango a responder a preguntas sobre por qué no hicieron más para esclarecer las preocupaciones de los estadounidenses sobre la salud de Biden durante su campaña para la reelección.

"Fue un error que los demócratas no escucharan a los votantes antes" , declaró el senador Chris Murphy el domingo.

"Esto no es un juego de niños, y podemos rezar por una buena salud, pero también reconocer que si no tienes la salud suficiente para hacer el trabajo, no deberías hacerlo", añadió.