Las avanzadas armas que están cambiando el rumbo de la guerra entre Rusia y Ucrania

Sin embargo, supone una importante mejora para la pequeña fuerza aérea de Ucrania, que ha estado utilizando los MiG-29, un caza soviético de la década de 1970, como uno de sus principales aviones de combate.

Un piloto de combate ucraniano compartió su admiración en la televisión nacional cuando se presentaron por primera vez, diciendo que "el F-16, en comparación con los aviones que pilotamos ahora, es como un smartphone al lado de un móvil antiguo con teclado" .

El F-16 se utiliza principalmente para reforzar la defensa aérea y llevar a cabo ataques terrestres de precisión.

Y se han utilizado con gran éxito, según el testimonio de los pilotos ucranianos. Por ejemplo, durante una misión de combate en diciembre de 2024, un piloto ucraniano derribó seis misiles de crucero rusos, según la fuerza aérea ucraniana.

Estas misiones de defensa aérea (DCA, por sus siglas en inglés) son funciones clave para los F-16 en Ucrania, incluso hoy en día.

La principal fortaleza de la moderna flota de aviones de combate rusos es la familia de aviones Sukhoi: el Su-30, el Su-34 y el Su-35, sin olvidar el caza de quinta generación Su-57, aunque este aún no se fabrica en serie, según informa el servicio ruso de la BBC.

Los Sukhoi rusos cuentan con radares modernos y misiles aire-aire de largo alcance; por ejemplo, el R-37 tiene un alcance declarado de más de 200 km, puede transportar una gran carga de misiles y bombas, y puede volar mucho más lejos que el MiG-29 y el F-16.

La fuerza aérea rusa es la segunda más poderosa del mundo, solo por detrás de la estadounidense, según el Directorio Mundial de Aviones Militares Modernos, y en términos de número total de aviones de combate, Rusia tiene una ventaja abrumadora sobre Ucrania.

Los aviones rusos rara vez, por no decir nunca, se adentran en territorio ucraniano por temor a ser derribados por los sistemas tierra-aire suministrados por Occidente, como el Patriot.

En el conflicto actual, los combates aéreos clásicos son extremadamente raros, según Ilya Abishev, del servicio ruso de la BBC.

Por lo general, ambas partes utilizan sus aviones de combate para ataques terrestres con misiles y bombas planeadoras desde largas distancias, sin entrar en la zona de combate de la defensa aérea enemiga, añade.

¿Y QUÉ PASA CON LOS DRONES?

Los drones se han utilizado intensivamente a lo largo de la guerra para vigilancia, localización de objetivos, lanzamiento de misiles y como armas "kamikaze".

Ucrania es ahora líder mundial en el desarrollo de sistemas no tripulados, como robots y drones, según el corresponsal de Defensa de la BBC. Se dice que el país tiene una producción anual de alrededor de cuatro millones de drones, según informó Bloomberg en noviembre de 2025.