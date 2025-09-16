La Unión Europea considera suspender su acuerdo comercial con Israel por la ofensiva en Gaza

Ante la grave crisis humanitaria y el alto número de víctimas en Gaza, la Unión Europea (UE) estaría evaluando suspender parcialmente su acuerdo comercial con Israel. Según consigna el diario El País, la medida podría ser aprobada este miércoles 17 de septiembre.

De concretarse, esta acción se convertiría en la medida más severa que la UE ha tomado contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. La propuesta paralizaría partes del tratado comercial y restituiría ciertos aranceles a productos israelíes. Aunque una iniciativa similar había sido planteada en 2024 por España e Irlanda, la Comisión la había rechazado hasta ahora.

La decisión es considerada importante, pero sobre todo simbólica, ya que la UE es el principal socio comercial de Israel. En 2024, el comercio bilateral entre ambas partes ascendió a 42.600 millones de euros.

El acuerdo, vigente desde el año 2000, no solo regula las relaciones comerciales, sino que también establece un diálogo político y cultural. La crítica situación en Gaza ha provocado que Bruselas endurezca su postura, lo que podría llevar a la suspensión parcial del tratado.

PURANOTICIA