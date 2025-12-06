“La UE debe ser abolida”: Musk responde con furia a multa por infringir la Ley de Servicios Digitales

El empresario tecnológico Elon Musk volvió a sacudir el debate político europeo tras llamar abiertamente a la “abolición” de la Unión Europea, un día después de que la Comisión Europea impusiera una multa de 120 millones de euros a su red social X por incumplimientos a la Ley de Servicios Digitales (DSA). Para el magnate, la sanción es evidencia de un bloque “burocrático” que, a su juicio, “asfixia lentamente a Europa hasta la muerte”.

A través de una extensa cadena de mensajes en su plataforma, Musk calificó la decisión de Bruselas como un ataque directo contra la libertad de expresión y una muestra del exceso de poder supranacional. “La mejor forma de descubrir quiénes son los malos consiste en ver quién quiere restringir la libertad de expresión”, afirmó, defendiendo que la marca azul verificada —puesta bajo cuestionamiento en la resolución europea— refleja una decisión editorial legítima y no un “engaño” para los usuarios.

La sanción responde a varias infracciones detectadas por la Comisión, entre ellas el diseño considerado engañoso de la verificación, la opacidad en el repositorio de anuncios y la negativa de X a otorgar acceso a datos para investigaciones independientes, todos puntos exigidos por la DSA.

Las declaraciones de Musk encontraron eco inmediato en figuras euroescépticas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, denunció que la multa demuestra que “los señores supremos de Bruselas” recurren a sanciones cuando “no pueden ganar el debate”. Aplaudió al magnate por “defender el frente” y reivindicó la libertad de expresión como un valor en disputa dentro del bloque.

El gobierno francés, en cambio, salió a marcar distancia. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, sostuvo que la UE no cederá ante presiones ni discursos incendiarios: “La comunidad reaccionaria podrá gritar hasta quedarse afónica, pero no nos dejaremos intimidar”. Barrot enfatizó que la transparencia es una obligación que todas las grandes plataformas deben cumplir, recordando que TikTok acató las reglas mientras X decidió incumplirlas. “La Comisión actuó como corresponde —y esto es solo el principio—”, advirtió.

La ofensiva verbal de Musk, fijada ahora como mensaje principal en su perfil ante casi 230 millones de seguidores, profundiza la grieta entre los sectores que reclaman una Unión Europea más estricta en la regulación digital y quienes ven en estas normas una amenaza al derecho a expresarse sin restricciones.

PURANOTICIA