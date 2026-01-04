La ruta de Maduro: del transporte público de Caracas a un centro de detención en EE.UU.

Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante 12 años, permanece detenido en un centro penitenciario de Nueva York, a la espera de comparecer ante un tribunal federal junto a su esposa, Cilia Flores, para conocer formalmente los cargos por “narcoterrorismo”, una acusación que corona de forma abrupta una trayectoria política marcada por la confrontación y el autoritarismo.

Nacido en Caracas en 1962, Maduro creció en el seno de una familia de militancia sindical y tempranamente se vinculó a movimientos de izquierda. Tras formarse políticamente en Cuba, regresó a Venezuela para trabajar como conductor de Metrobús, empleo desde el cual fundó el Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, plataforma que le permitió ingresar de lleno a la vida política.

Su cercanía con Hugo Chávez fue decisiva. Tras el fallido golpe de Estado de 1992, Maduro y Flores participaron activamente en la campaña por su liberación. Con la llegada del chavismo al poder en 1999, Maduro ocupó diversos cargos, incluyendo diputado, presidente de la Asamblea Nacional y ministro de Relaciones Exteriores, hasta ser designado vicepresidente en 2012, meses antes de la muerte de Chávez.

Tras el fallecimiento del líder bolivariano, Maduro asumió como presidente interino y ganó las elecciones de 2013 por un estrecho margen, en un proceso cuestionado por la oposición. Su mandato estuvo marcado por crisis económica, protestas masivas, estados de excepción, persecución a líderes opositores y un progresivo deterioro institucional, que derivó en sanciones internacionales y aislamiento diplomático.

El punto más crítico llegó con la crisis de 2019, cuando Juan Guaidó se proclamó presidente interino con respaldo internacional y Estados Unidos formalizó las acusaciones por narcoterrorismo, señalándolo como líder del llamado “Cártel de los Soles”. Pese a mantenerse en el poder tras elecciones cuestionadas en 2018 y 2024, la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses marca el desenlace más severo de su carrera y abre un capítulo inédito en la historia reciente de Venezuela.

