La polémica iglesia en Reino Unido donde se filmó a un pastor tratando de expulsar "espíritus malignos" de adolescentes

La iglesia afirma que lleva a cabo las oraciones en los llamados servicios de "limpieza espiritual" cada semana para "eliminar la raíz de los problemas".

Davis dijo que “dado que la muerte de Victoria Climbie ocurrió hace más de dos décadas y basados en estas imágenes que me estás mostrando, la IURD podría preguntarse cuánto ha aprendido ”.

"Las políticas de protección son una cosa, pero no significan nada si no se aplican. No tienen sentido", agregó.