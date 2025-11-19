La "pobreza" repentina que hace que millones de personas en EE.UU. necesiten ayuda para alimentarse

Este empobrecimiento repentino tiene su origen en eventos inesperados que erosionaron su patrimonio: dos tratamientos contra el cáncer agotaron sus ahorros y un diagnóstico reciente de Parkinson la obliga a recurrir al dinero de su retiro.

Biskup pertenece a un amplio sector de la población de Estados Unidos que afronta dificultades económicas en su vida cotidiana y acaba en una situación extremadamente vulnerable si surge un traspiés financiero .

Un estudio liderado por el sociólogo Mark Rank demostró que casi 60% de los estadounidenses adultos vivirá al menos un año por debajo del umbral de pobreza , mientras que tres cuartas partes experimentarán pobreza o una situación cercana.

"Básicamente, hay tres caminos hacia la pobreza en Estados Unidos: perder el trabajo, una emergencia de salud o la separación de las familias ", explica Rank, profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Washington en San Luis, Misuri.

"Es un problema estructural que se debe principalmente a dos factores: una red de seguridad social muy débil , que no logra impedir que la gente caiga en la pobreza, y la creación de empleos mal pagados y sin prestaciones".

Rank asegura que esta combinación ha convertido a Estados Unidos en uno de los países industrializados con uno de los índices más altos de pobreza.

Una encuesta del centro de estudios Pew Research Center publicada en mayo indicó que 27% de los estadounidenses dijo haber tenido problemas para pagar la atención médica propia o la de su familia durante el último año.

Y al menos una de cada cinco personas tuvo que recurrir a un banco de alimentos en ese período.

Según las investigadoras Kim Parker y Luona Lin, un 68% de los adultos afroestadounidenses y el 67% de los adultos hispanos reconocen no disponer de fondos de reserva para emergencias, al igual que 44% de los adultos blancos.

Otra investigación realizada por el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA, por sus siglas en inglés) y el centro de estudios LeadingAge LTSS de la Universidad de Massachusetts en Boston reveló que los adultos mayores con menos recursos económicos mueren, en promedio, nueve años antes que aquellos con mayor patrimonio.

"Es alarmante e inaceptable que en Estados Unidos en 2025 la pobreza les robe casi una década de vida a los adultos mayores", dijo Ramsey Alwin, presidente y director ejecutivo del NCOA.

El profesor Rank advierte que el impacto de la pobreza se agrava por los prejuicios sociales que la rodean.

"En Estados Unidos solemos ver la pobreza desde una perspectiva de culpabilización. Si eres pobre, uno se pregunta: ¿Por qué no te esforzaste lo suficiente? ¿Qué hiciste mal?".

En su opinión, esa perspectiva conduce a una conclusión: "Bueno, (la pobreza) es tu problema, no el mío".