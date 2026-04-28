La otra vida del militar estadounidense acusado de apostar por la caída de Nicolás Maduro

Van Dyke ha sido militar en servicio activo en EE.UU. desde 2008 y sargento mayor de las Fuerzas Especiales del ejército desde 2023, según la acusación formal. Durante su estancia en Fort Bragg, recibió entrenamiento para operaciones especiales .

Como parte de su puesto, Van Dyke firmó un acuerdo de confidencialidad en septiembre de 2018, reconociendo que el gobierno estadounidense depositaba en él una "confianza especial" . Prometió "nunca revelar información" considerada "sensible" ni siquiera admitir que tenía conocimiento de dicha información.

La documentación presentada ante el tribunal federal no detalla las tareas diarias de Van Dyke ni su papel exacto en la operación contra Maduro, que incluyó ataques aéreos, una red de espías sobre el terreno y una presencia militar masiva que se había consolidado durante meses en la región.

Fuera de los cuarteles, Van Dyke también era un ambicioso empresario, como revelan sus redes sociales y las de su esposa.

En Instagram, el soldado no menciona su vida militar. Junto a una foto de perfil sin camisa, se describe en su biografía como padre e "inversionista inmobiliario con sede en Fayetteville, Carolina del Norte".

En LinkedIn, se presenta como propietario de Better Homes NC LLC, registrada en 2022, y su foto de perfil es el logotipo de la empresa.

Hace varios años, en un foro de inversión inmobiliaria, escribió: "Actualmente poseo cinco propiedades, pero busco adquirir otras dos o tres este año, por lo que la escalabilidad es importante para mí".

Su refugio de montaña en Airbnb, donde tiene la calificación de "superanfitrión", incluye reseñas de huéspedes que lo describen como "servicial", "atento" y con una rápida capacidad de respuesta. En su perfil, el soldado señala que le encanta "viajar y realizar cualquier actividad al aire libre: senderismo, excursionismo, acampada, ciclismo y navegación".

Según los registros públicos, Van Dyke realizó su compra más reciente de una vivienda -una casa de tres habitaciones y 223 metros cuadrados por US$ 340.000- exactamente 20 días después de la captura de Maduro.

Mientras tanto, la esposa del militar publica con frecuencia en internet anuncios de casas en venta o alquiler, promocionando sus propiedades y buscando inquilinos a través de Better Homes y Coldwell Banker Advantage.

La cuenta de Instagram de esta californiana de nacimiento, que desapareció el viernes, incluía publicaciones alegres sobre cafeterías y refugios para animales, aunque en ninguna de las últimas entradas se mencionaba a su marido. En su perfil de Facebook figura actualmente como "soltera".