La OTAN descarta enviar tropas a Ucrania tras las palabras de Emmanuel Macron

La OTAN ha señalado este martes que no tiene planes de mandar tropas de combate a Ucrania, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera que no descartar el despliegue de efectivos a combatir la invasión rusa, pese a reconocer que no hay consenso en el seno de la alianza atlántica.

"La OTAN y sus aliados están prestando un apoyo militar sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014, y lo intensificamos tras la invasión a gran escala de Rusia. Pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre el terreno", ha señalado un cargo de la OTAN, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, la organización militar subrayó que Rusia está cometiendo una "flagrante violación" del Derecho Internacional en Ucrania a la que Kiev tiene derecho a responder, mientras que el papel de la OTAN es apoyar este derecho. "Eso es lo que los aliados de la OTAN están haciendo y seguirán haciendo", ha expuesto.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la alianza atlántica se ha comprometido a respaldar a Kiev para repeler la ofensiva, poniendo como línea roja el despliegue de tropas en el terreno o la intervención de cazas aliados.

En rueda de prensa en París tras la Conferencia de Apoyo a Ucrania a la que acudieron líderes internacionales, el presidente galo afirmó que el país "hará todo lo necesario para asegurarse de que Rusia no gane esta guerra", llegando a poner sobre la mesa la opción de desplegar tropas francesas en el frente, en un momento en el que Ucrania pierde posiciones por la falta de munición y la escasez de fuerzas.

Macron de todos modos apuntó que la prioridad de los aliados de Ucrania es garantizar las municiones al Ejército ucraniano. "Estamos decididos a llegar al final de las existencias disponibles", defendió.

