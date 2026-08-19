La OMS advierte que la epidemia de ébola está fuera de control: más de 2.300 muertos en la República Democrática del Congo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la epidemia de ébola “no está ni mucho menos bajo control”, luego de que se reportaran casi 5.000 casos y más de 2.300 fallecidos, principalmente en la República Democrática del Congo.

"El brote se ve impulsado por la inseguridad y los desplazamientos, así como por los intensos movimientos de población a lo largo de carreteras, ríos y rutas mineras", ha indicado el jefe de la OMS en la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

De acuerdo con los últimos datos de las autoridades sanitarias congoleñas, correspondientes al 15 de agosto, se han registrado 4.945 casos y 2.325 muertes. Ante estas cifras, Tedros insistió en que la epidemia continúa representando un grave peligro.

"Tenemos que ser sinceros: la epidemia no está ni mucho menos bajo control", ha indicado, tras recalcar que el brote tuvo "un inicio fulgurante y todavía estamos intentando recuperarnos de esa ventaja".

El director general de la OMS también manifestó su preocupación por el hecho de que se estén registrando víctimas fuera de los centros de tratamiento y al margen de las listas de contactos conocidas.

"Cada una de estas defunciones apunta a una cadena de transmisión que todavía no hemos localizado", ha alertado el jefe de la OMS, para concluir que la epidemia continuará mientras no se registren y se rompan todas esas cadenas de transmisión.

Tedros también advirtió que el riesgo de propagación no se limita a las fronteras de la República Democrática del Congo, poniendo como ejemplo la situación de Uganda y el traslado del virus hacia Europa.

"El riesgo no se detiene en las fronteras de la República Democrática del Congo. Uganda ya ha parado la transmisión después del salto inicial, y felicito al gobierno y al pueblo de Uganda por su respuesta decisiva. El mes pasado, sin embargo, un viajero transportó el virus a Francia. Las fronteras pueden ralentizar una respuesta, pero no detienen un virus", ha subrayado.

En este contexto, el jefe de la OMS destacó el liderazgo del Gobierno de la República Democrática del Congo en el fortalecimiento de la respuesta sanitaria, en coordinación con la OMS y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Estamos fortaleciendo la vigilancia basada en la comunidad, ampliando la capacidad de atención médica, apoyando unos entierros seguros y dignos, trabajando con las comunidades para crear confianza y sensación de identificación y promoviendo ensayos clínicos para vacunas y tratamientos", ha expuesto.

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