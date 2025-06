La multimillonaria estafa de las "vacas virtuales" que sacude a Uruguay, uno de los países más ganaderos del mundo

"Cuando hicimos una ampliación de denuncia dimos información de una cuenta en un paraíso fiscal, en Andorra", agrega.

"Hablando con otras personas, las veo demolidas. Y sé que hablando con los abogados les dicen 'si no me conseguís la plata, me voy a tener que suicidar'. Me da miedo", expresa Fablet.

PURANOTICIA // BBC MUNDO