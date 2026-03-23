La lista de los cinco países más felices del mundo en la que por primera vez hay uno de América Latina

Un país perenne en los primeros puestos, Dinamarca nunca ha caído del cuarto en la historia del índice y frecuentemente ha ocupado el primer lugar . Clasificado tercero este año, el país también está de tercero en apoyo social y baja corrupción, y séptimo en PIB per cápita. Pero el sentido de felicidad no siempre es obviamente visible.

"No se trata de tener una gran sonrisa y reír" , indicó Laura Hall, periodista en Copenhague y autora de The Year I Lay My Head in the Water ("El año en que puse mi cabeza en el agua"), un libro sobre nadar en Escandinavia.

"Es realmente sobre la fe en la sociedad, la confianza mutua y la creencia que todos trabajan conjuntamente para el bien común ".

Hall está criando dos hijas aquí y dice que el sentido de seguridad es constante.

También adora el puerto limpio de Copenhague, que la ciudad transformó de un canal industrial en la década de los 1990 a un lugar donde los residentes nadan ahora durante todo el año.

4. COSTA RICA

Subiendo hasta el cuarto puesto en la clasificación de este año, Costa Rica es el primer país de América Latina en estar dentro de los primeros cinco, con sus puntajes de libertad y medidas en apoyo social casi duplicándose desde 2021.

En realidad, la calificación de Costa Rica en PIB o apoyo gubernamental no es tan alta como la de las naciones nórdicas, sin embargo, los residentes reportan una amplia libertad para hacer sus propias decisiones de vida.

También tienen una apreciación de sus vidas significativamente más alta de lo que los factores medidos podrían pronosticar por sí solos, según el índice.

Cuando se le preguntó al residente Adrian Hunt qué hace a Costa Rica un lugar tan feliz, no titubeó. "Comunidad, comunidad, comunidad", repitió el nómada digital que vive en Las Catalinas, un pueblo sin automóviles en la costa de Guanacaste.

"Tener a gente que comparte la misma pasión que tú de llevar una vida saludable, estar al aire libre y ser vecinos", resumió.

La naturaleza también es una fuente de felicidad diaria.