La increíble historia de cómo se robaron de un palacio británico un inodoro de oro que valía más de US$6 millones

En su opinión, la seguridad de Blenheim "falló completamente".

Lo que queda muy claro en las entrevistas con el personal del palacio es que el inodoro de oro de 18 quilates no se había considerado un riesgo para la seguridad .

Un mes antes del robo, Edward Spencer-Churchill, fundador de la Fundación de Arte de Blenheim, le dijo al Sunday Times: "No va a ser fácil de robar" .

"En primer lugar, está conectado a la red de agua y, en segundo lugar, un potencial ladrón no tendrá ni idea de quién lo usó por última vez ni de qué comió. Así que no, no pienso vigilarlo".