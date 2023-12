La humillante tradición de hacer desfilar a mujeres desnudas como castigo en India

El horrible ataque tenía un contexto político: Manipur se vio afectada por violentos enfrentamientos étnicos que involucraron a las comunidades kuki y meitei.

Sin denunciar

Pero los activistas de derechos humanos dicen que las mujeres a menudo no denuncian estos crímenes por miedo a ser interrogadas insensiblemente por la policía y los tribunales .

"En muchos casos, las agresiones a las mujeres no se denuncian por vergüenza. Las familias no denuncian porque es una cuestión de honor y el sistema no apoya a las sobrevivientes ni les da un espacio seguro para reportar estos crímenes", indica la abogada y activista de derechos humanos Sukriti Chauhan.

En Delhi, también hubo protestas en solidaridad a las dos mujeres de la comunidad Kuki que fueron desnudadas y exhibidas en Manipur en julio.

En la base de datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales, desnudar se registra bajo una descripción amplia llamada "asalto con intención de ultrajar la modestia [de una mujer]", que asocia el delito con casos de acoso callejero, gestos sexuales, voyeurismo y acecho.

El año pasado se registraron 83.344 casos de este tipo y 85.300 mujeres afectadas.

Estos casos se procesan en el marco del artículo 354 del Código Penal indio y se castigan con penas de apenas tres a siete años de cárcel, lo que, según Chauhan, es "extremadamente inadecuado".