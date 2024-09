La exclusiva ciudad de California amenazada por los desprendimientos de tierra

Solicitud de declaración de emergencia

La funcionaria del organismo de gobierno del condado explicó que se reservaron US$5 millones para ayudar en casos de desastre como estos, pero que no son suficientes .

"No nos vamos a marchar"

De momento la evacuación no es obligatoria, aunque las autoridades están animando a los vecinos a hacerlo.

"Pueden mandarnos todas las advertencias que quieran. No nos vamos a marchar", le dijo Tom Keefer al diario The New York Times.

Imágenes aéreas de los desprendimientos más recientes en Portuguese Bend, una de las comunidades de Rancho Palos Verdes.

Los expertos llevan décadas advirtiendo de los riesgos de la incesante urbanización de la península, al menos desde que la expansión del bulevar Crenshaw en 1956 reactivó un sistema de antiguos deslaves subterráneos.