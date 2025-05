La drástica decisión de Apple para evitar los aranceles de Trump a China y qué supone para América Latina

Comprar un iPhone 16 Pro Max cuesta más de US$2.900 en Argentina, mientras que en Costa Rica se puede adquirir por poco más de US$1.300.

Eso no tendrá impacto en el precio, porque los dispositivos de Apple que se venden en Latinoamérica no pasan antes por EE.UU., y por lo tanto no se les impone el sobrecosto de los aranceles de Trump.