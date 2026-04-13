La derecha lidera en Perú: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan el conteo de las elecciones presidenciales

El aspirante a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, lidera –hasta el momento– las votaciones de las elecciones generales celebradas este domingo 12 de abril en el país andino, con alrededor del 18,5% de los votos.

López Aliaga, ultraconservador, es seguido muy de cerca por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori –también de derecha– que supera el 17,3%, según los primeros resultados, cuando el escrutinio supera el 29,5%.

Como tercera fuerza más votada en estas elecciones se ubica la opción del Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto Montesinos, con un 14,8% de los votos, según los datos actualizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Luego, el Partido Cívico Obras supera por escasos dígitos el 9% de los votos, apenas unas centésimas por delante del Partido País para Todos, mientras que Ahora Nación reúne un 7,1% de los sufragios hasta ahora contabilizados.

El domingo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú extendió el horario de votación en los comicios generales desde las 7:00 hasta las 18:00 horas de este lunes para aquellos centros que no hayan podido ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones por retrasos en la recepción del material electoral.

Este anuncio ha sido realizado al calor de las "deficiencias que se han presentado en la distribución de material a cargo", en aras de que "ningún ciudadano se vea impedido de ejercer este derecho al voto y de participación política".

"Esta decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la realizamos en el marco constitucional y legal, garantizando la integridad del proceso electoral y la legalidad del mismo como ente rector del sistema electoral, sin perjuicio de las responsabilidades que le competen a las autoridades respecto de estas situaciones presentadas", recalcó la autoridad.

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