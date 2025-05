La comunidad en EE.UU. expuesta a la radiación de la refinería de uranio que se usó para crear la bomba atómica

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el químico se vertió cerca del arroyo y se dejó sin cubrir, lo que permitió que los residuos se filtraran por la zona.

Décadas después, investigadores federales reconocieron un mayor riesgo de cáncer para algunas personas que jugaron en el arroyo de niños , pero añadieron en su informe: "Los aumentos previstos en el número de casos de cáncer por exposición son pequeños, y no existe ningún método para vincular un cáncer en particular con esta exposició n".

La limpieza del arroyo sigue en curso y no se espera que finalice hasta 2038 .

"Mi esposo no creció en esta zona y me dijo: 'Kim, esto no es normal. Parece que siempre estamos hablando de que algún amigo tuyo murió o fue a un funeral'", cuenta.