La Casa Blanca niega que Joe Biden esté recibiendo tratamiento contra el Parkinson

La portavoz de la Casa blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó en rueda de prensa que el presidente Joe Biden no está recibiendo tratamiento para el Parkinson, después de que los registros de visitas médicas publicadas por The New York Times y The New York Post indicaran que Kevin Cannard, experto en esta enfermedad, había visitado la residencia presidencial en ocho ocasiones entre verano de 2023 y esta primavera.

"¿Ha sido tratado el presidente por el Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está siendo. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No", manifestó Jean-Pierre, quien rechazó confirmar las visitas del médico a la Casa Blanca, citando "motivos de seguridad".

Jean-Pierre resaltó que Biden es visto por un neurólogo cuando se hace las pruebas médicas anuales. "Cada vez que tiene pruebas médicas, tiene que ver a un neurólogo. Eso responde a la pregunta", dijo, antes de incidir en que las autoridades "no pueden compartir los nombres" de los médicos que acuden a la Casa Blanca, "ya sea un dermatólogo o un neurólogo".

Posteriormente, la Casa Blanca publicó una carta del médico personal de Biden, Kevin O'Connor, en la que afirma que cuenta con permiso del presidente y de Cannard para dar detalles sobre estas visitas con el objetivo de lograr "precisión" y especifica que "Cannard fue el especialista en neurología que examinó a Biden en sus pruebas médicas anuales".

O'Connor destaca que Cannard "ha sido experto en neurología ante la unidad médica de la Casa Blanca desde 2012" e hizo hincapié en que "las conclusiones han sido publicadas cada vez que se han emitido los resultados de las pruebas físicas anuales del presidente". "El presidente Biden no ha visto a un neurólogo al margen de sus pruebas anuales", reitera.

En esta línea, argumenta que "los resultados de las pruebas de este año fueron detallados" en su carta del 28 de febrero, en la que habló de "un examen neurológico extremadamente detallado" que determinó que "no había hallazgos consistentes con desórdenes cerebrales o neurológicos".

Por último, O'Connor subraya que Cannard lleva "viendo pacientes en la Casa blanca desde hace una década" y agrega que ha llevado a cabo visitas regulares a la unidad médica de la Casa Blanca "en apoyo a miles de miembros activos destinados a apoyar las operaciones de la Casa Blanca".

La salud de Biden ha sido un tema central en los actos de las últimas semanas después del debate televisado con el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, llegando a desatar voces en su partido a favor de que se retire y deje paso a otro candidato, algo que el mandatario ha descartado.

Biden, que reconoció que había hecho un mal debate, algo que atribuyó al cansancio de campaña, afirmó recientemente que "no va a ir a ninguna parte". "No me presentaría si no creyera plenamente que soy el mejor candidato para derrotar a Trump en 2024. Tuvimos un proceso de nominación en el Partido Demócrata en el que los votantes hablaron claramente", sentenció.

