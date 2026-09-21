Repartidor venezolano de comida recibió un disparo de un agente de ICE en Texas: "Sigo con la bala dentro"

Y tanto el alcalde de la ciudad como la policía local han pedido una investigación independiente.

El tiroteo se produce meses después de que un hombre muriera tras recibir disparos de un agente de ICE en Houston , otra ciudad texana.

Antes de la rueda de prensa de este lunes, la abogada Kate Lincoln-Goldfinch le dijo a la cadena CBS que Garces Pérez llamó a su esposa mientras "gritaba de dolor" en el hospital.

Lincoln-Goldfinch también declaró a la Radio Pública Nacional (NPR) que el hombre se encontraba bajo custodia de ICE. Según informó en su cuenta de X este lunes, Garcés Pérez sigue en detención para ser interrogado.

" No ha recibido ningún medicamento para el dolor y tuvo que dormir en el suelo ", agregó la abogada y aclaró que Garcés Pérez ingresó al país "legalmente y tiene un permiso de trabajo válido".

Durante su segundo mandato, el gobierno de Trump ha intensificado los esfuerzos de control migratorio y las detenciones, lo que ha provocado disturbios y manifestaciones en varias ciudades del país.

El gobierno ha defendido sus políticas y las controvertidas tácticas de la agencia como necesarias para la seguridad pública y para cumplir la promesa de campaña de Trump de asegurar la frontera y realizar deportaciones masivas.

Durante su intervención en la conferencia de prensa de este lunes desde el centro de detención de Pearsall, Garcés Pérez aseguró que los agentes de ICE impactaron lateralmente con su vehículo.

Según su versión, los funcionarios no se identificaron, nunca le pidieron que se detuviera y no encendieron las luces ni la sirena del vehículo antes de chocar contra el suyo.

De acuerdo con su versión, tras el impacto dio una vuelta en U porque quería encontrar un lugar donde estacionarse para poder presentarse ante los agentes.

Contradijo con ello la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de que había salido corriendo cuando los agentes lo confrontaron.

"No hubo una persecución a pie. No salió del vehículo hasta que tuvo que salir", explicó una persona que escuchó sus declaraciones y tradujo la llamada en tiempo real para que los medios de comunicación pudieran escuchar las respuestas.

Según su relato, fue después cuando recibió el disparo.

Horas después del incidente, decenas de manifestantes se congregaron en el lugar donde ocurrió con pancartas y algunos de ellos ondeando las banderas de México y Guatemala, para exigir que ICE abandone Austin.

Los medios de comunicación locales mostraron a los manifestantes reunidos al otro lado de la calle, en donde estaba un Toyota Corolla azul que sufrió daños en la puerta del lado del pasajero, mientras agentes de ICE permanecían cerca, según informó la agencia de noticias Reuters.

El alcalde demócrata, Kirk Watson, dijo en una rueda de prensa este domingo que los habitantes de Austin tienen derecho a saber qué ocurrió y "derecho a sentirse seguros en su ciudad".