La carrera tecnológica de los narcos en Colombia para que el negocio de la cocaína sea más rentable

En los campos del Cauca, en el sur de Colombia, la hoja de coca es cada vez más productiva y resistente.

Leonardo Correa, coordinador regional de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), lleva años vigilando estas transformaciones.

Junto a su equipo analiza las plantas. Mide rendimientos, fertilidad, capacidades. Hay indicadores que se han duplicado en los últimos años.

"Estas mejoras no vienen solo de la habilidad del campesino cocalero. Aquí hay otro nivel de conocimiento experto en temas agronómicos", le dice Correa a BBC Mundo.

En octubre de 2024, la UNODC informó que la producción de cocaína se disparó un 53% en 2023 hasta alcanzar las 2.600 toneladas en Colombia, el mayor productor mundial de esta droga.

Es un récord histórico cimentado en varios factores.

Entre ellos, los resultados de una especie de carrera narcocientífica para potenciar la rentabilidad de la cocaína y que incluye múltiples refinamientos químicos, agrícolas, logísticos, tecnológicos y de captación de talento.

Un reto más si cabe para el Estado colombiano que, a pesar de lograr masivas incautaciones de producto, sigue viendo cómo los narcos inundan al mundo de cocaína apoyados en la tecnociencia que sirve tanto a la legalidad como al crimen.

Los tiempos en que el negocio de la cocaína hacía que un hombre como Pablo Escobar apareciera en la lista Forbes de los más ricos del mundo en los 80 ya quedan atrás.

Primero, porque hoy los capos del narco suelen ser más discretos y cuidadosos que el desaparecido líder del Cartel de Medellín, pero también porque la cocaína ya no produce los retornos de antaño aunque se produzca y mueva en cifras récord.

Es una ecuación simple de economía. Si hay exceso de producto, los precios bajan. La demanda no va a la par que la producción.

Es por ello que Rico pide contextualizar varias de las llamadas innovaciones narcos de tiempos recientes.

"Una mejora es cuando consigues ganar más plata invirtiendo menos recursos, pero no creo que estos 'manes' (los narcos) la están pasando bien", aclara el experto.

Es en este contexto de precios bajos y la obligación de mover grandes cantidades de producto a mercados lejanos como Europa, África y Oceanía donde los barones de la droga intentan cambiar las reglas del juego.

La UNODC define tres enclaves en Colombia donde se aceleró la producción de hoja de coca en los últimos años: el Catatumbo, junto a la frontera venezolana en el noreste colombiano, en Putumayo, en el sur, y hacia el Cauca, Nariño, y en particular Tumaco, en el suroeste hacia la costa pacífica.

"La mitad de la cocaína que se produce en Colombia viene de esos enclaves que ocupan más o menos el 15% del territorio de zonas cocaleras", dice Correa.

En estas zonas, expertos encuentran variedades más productivas y resistentes, un uso más eficiente de agroquímicos, mejores sistemas de riegos y hasta técnicas agrícolas de precisión y fertilización apoyada por drones.

"Se han introducido nuevas cepas que, con las mejoras técnicas, son capaces de producir hasta seis cosechas al año. Normalmente eran dos o tres", le comenta a BBC Mundo Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia. "También se mejoró el aprovechamiento del suelo. Puede haber hasta 10.000 plantas por hectárea. Anteriormente se daban 4.000-6.000", añade Daza.

Cuánto dependen estas mejoras de los narcos es difícil de cuantificar.

El economista Rico piensa que, más que por grandes innovaciones, éstas también se explican por la experiencia del campesino cocalero y la mayor estabilidad y seguridad actual para sembrar coca.

"Ya no se riegan los campos con glifosato (un herbicida usado antes por el gobierno para dañar cultivos) y esta administración de Petro opta por no 'molestar' a los campesinos y ofrecer espacio para negociaciones políticas", explica el economista.

Correa y Daza sí defienden que las mejoras de los últimos años tienen un nivel de refinamiento lejos del alcance de un cultivador común.

"Esto no puede ser espontáneo. Debe haber una formación mucho más robusta para encontrar fórmulas de mejora de plantaciones y cosecha de hoja de coca", dice Daza.

En 2023, la Fiscalía colombiana detectó que grupos criminales mexicanos enviaban "ingenieros agrónomos" al país para incrementar la productividad de la hoja de coca y producir más alcaloide, lo que implica una mayor concentración de cocaína base por planta.

Autoridades colombianas y centros de investigación como Pares han reportado la presencia de miembros de carteles mexicanos en Colombia, con decenas de individuos arrestados en los últimos años.

Según Pares, la mayor presencia se ha detectado en los corredores clave del narcotráfico y los principales enclaves cocaleros del país. Precisamente, en la costa pacífica nariñense, el Catatumbo y el Cauca, donde expertos también hallan las mejoras más notables de cultivos.

La articulación entre carteles mexicanos como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación y grupos armados colombianos como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) o disidencias de las Farc y el ELN, según Daza e investigaciones de Pares, parece incluir formación y captación de talento especializada en conocimientos químicos.

"Los narcos preparan a su gente dentro de la misma organización. Hemos visto integrantes de grupos armados colombianos que llegan a México para prepararse en temas técnicos y productivos para la hoja de coca", afirma Daza. "No está claro si hay 'ingenieros agrónomos' provenientes de la educación formal, pero hay documentos de laboratorios bien dotados y capacitados en México. No me parecería raro que haya vínculos con personas más académicas", agrega el investigador.