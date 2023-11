La amistad entre dos jóvenes escritores que consiguieron superar las divisiones entre israelíes y palestinos

Las publicaciones en la cuenta generaban comentarios airados por parte de israelíes. Ambos cuentan que la frase “culpen a Hamás de sus problemas” fue una de las respuestas más frecuentes.

Yuval contó que el nombre Across the Wall surgió de las barreras de seguridad que separan a palestinos e israelíes.

"Ni a mi peor enemigo"

"A menos que hayas vivido lo que yo he tenido que vivir, no puedes entender por lo que estoy pasando", contó. "No le desearía a nadie lo que me ha pasado, ni a mi peor enemigo".

La sobrina y los dos sobrinos de Ahmed, Tamim, Mohamad y Malak Bashir, están entre los miles de niños que han muerto en territorio palestino.

En las fotografías en las que aparece con su familia, los ojos de Ahmed se ven brillantes y felices, sobre todo con los sobrinos pequeños con los que jugaba y a los que les daba dulces.

Hoy, Ahmed siente mucha ansiedad y está constantemente inquieto. Toma pastillas para intentar dormir. "Esta es mi vida ahora", dice.

Cuando Yuval supo las noticias sobre la familia de Ahmed, al principio le costó encontrar las palabras para responder.

"Y desde ese momento, lloré", contó Yuval. “Me pasé todo el día intentando escribirle algo. No sabía muy bien qué decir. Le dije cuánto lo sentía".

Pasaron varios días y Yuval empezó a preguntarse si volvería a saber de su amigo.

Entonces llegó un mensaje de voz. Era Ahmed, con la voz resquebrajada por el dolor, pero mostrando que seguían siendo amigos. Agradecía a Yuval que se hubiera puesto en contacto con él y le decía que ahora le respetaba aún más. Ahmed dijo que era capaz de diferenciar entre Yuval y el piloto israelí que lanzó la bomba que mató a su familia.

Atisbo de esperanza

Cuando me reúno con Yuval en Jerusalén se cuida de no intentar hablar en nombre de su amigo. Quiero saber si trabajarán juntos en el futuro.

"Creo que tienes que preguntárselo a él", responde Yuval. "Por mí, lo haré. Como le dije: 'Me comprometí contigo. No voy a parar'".

La postura que asume Yuval no está exenta de consecuencias. Ha perdido amigos por defender los derechos de los palestinos. Es consciente de que, con la situación más exacerbada por la guerra, la amenaza de violencia "se siente mucho más cercana que hace un mes".

Cuando le planteo la pregunta a Ahmed si volverá a escribir para un público israelí, se muestra cauto.

"No sé si seguiré trabajando para Across the Wall o no, porque ahora mismo tengo una sensación de fracaso. Creo que hemos fracasado en Across the Wall... nuestro objetivo era evitar que se produjeran estas guerras, pero hemos fracasado”, lamenta.

"Así que ahora mismo, no sé, ¿cómo voy a convencer a otros palestinos para que escriban a favor de los israelíes después de las masacres que han sufrido, después de la pérdida de vidas y de casas?".

Pero luego me dice que seguirá escribiendo.

A Ahmed no se le puede consolar con frases vagas y clichés sobre la paz y el entendimiento. Pero el trabajo que hace con Yuval ofrece un atisbo de esperanza en una época llena de dolor.