Kristi Noem propone “prohibición total de viaje” a países que “inundan” EE.UU. de criminales

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha recomendado una "prohibición total de viaje" desde países que "inundan el país de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios", sin especificar a qué naciones se refiere.

Noem ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha formulado una recomendación para "una prohibición total de viaje a cada maldito país que ha estado inundando la nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios".

"Nuestros padres fundadores construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares en impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses", ha dicho. "No les queremos, ni a uno de ellos", ha espetado.

El mensaje de Noem llega después de que el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph B. Edlow, anunciara el viernes a suspensión de todas las decisiones de asilo de personas migrantes tras el ataque con disparos contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca, supuestamente perpetrado por un afgano y que dejó al menos un muerto.

"El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad", dijo Edlow, poco después de que el Departamento de Estado suspendiera la emisión de visados para ciudadanos con pasaporte de Afganistán.

Trump ha relacionado este tiroteo con la inmigración tras asegurar que este ciudadano afgano llegó "traído por la anterior administración", la presidida por Joe Biden, después de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán y la llegada al poder de los talibán, que se hicieron con el control del país centroasiático en agosto de 2021 tras sus avances territoriales a raíz del acuerdo de paz alcanzado en febrero de 2020 con el actual inquilino de la Casa Blanca.

