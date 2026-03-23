Kim Jong Un consolida su poder: reelegido por tercera vez al mando del máximo órgano del Estado

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha sido reelegido este lunes como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, máximo órgano decisorio del país, tras la que ha sido la primera sesión de la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema.

"La XV Asamblea Popular Suprema ha proclamado solemnemente ante el mundo, tanto nacional como internacional, la histórica decisión de nombrar al camarada Kim Jong Un, líder indiscutible de la revolución Juche, para el cargo más alto de la República, encarnando así la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano", ha recogido la agencia estatal norcoreana KCNA.

Asimismo, el medio oficial ha apuntado a una reelección "por amplia mayoría" del mandatario, escogido de nuevo por una Asamblea en la que sus 687 diputados asumieron el cargo en la víspera, una semana después de unos comicios que contaron oficialmente con el 99,9% de participación, en las que el propio líder norcoreano depositó su voto en una zona minera de Cheonseong, en la provincia de Pyongyang Norte.

La reelección de Kim al cargo más alto de la Comisión de Asuntos Estatales marca su tercer mandato consecutivo desde la creación de dicha comisión en 2016 como máximo órgano político del país. "La grandeza del camarada Kim es, en sí misma, la mayor fuerza nacional", ha declarado el secretario del partido, Ri Il Hwan. "Lo respetamos, lo seguimos y lo admiramos profundamente", ha añadido.

Por su parte, el actual primer ministro de Corea del Norte, Pak Thae Song, ha conservado su cargo, mientras que el ex primer ministro Kim tok Hun pasará ahora a ser el vice primer ministro, un puesto recientemente creado.

Durante la sesión plenaria, Jo Yong Won, uno de los socios más cercanos de Kim, ha sido elegido presidente del Comité Permanente de Asuntos de Estado, el cargo parlamentario más importante, en sustitución a Choe Ryong Hae. Asimismo, Kim Hyong Sik y Ri Son Wong han sido nombrados vicepresidentes de dicho comité.

El Parlamento suele actuar como órgano de ratificación de las decisiones de las autoridades norcoreanas y la nueva legislatura ha arrancado tras un importante congreso del partido. Los políticos norcoreanos han abordado recientemente la posibilidad de enmendar la Constitución e introducir un plan quinquenal de desarrollo.

Todas las miradas están puestas en la posibilidad de que el país redefina las relaciones intercoreanas mediante una posible enmienda después de que el propio Kim haya declarado que las dos Coreas son "Estados hostiles entre sí", por lo que podría eliminarse el principio de "unificación pacífica".

El 23 de febrero pasado, Kim fue reelecto como secretario general del Partido de los Trabajadores (PTC), que gobierna Corea del Norte desde la década de 1940.

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