Keiko Fujimori prohíbe el maquillaje, las uñas pintadas y el cabello teñido en escuelas de Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó una nueva normativa escolar con el objetivo de "recuperar el orden y restituir la autoridad de los docentes" en las aulas del país, donde se han registrado episodios de violencia entre estudiantes y agresiones contra integrantes de la comunidad educativa.

"Las conductas que ponen en riesgo la integridad de niños y adolescentes requieren de una respuesta firme, oportuna y responsable. Por eso es que estos lineamientos tienen un carácter de sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad", afirmó durante la presentación de las medidas.

"Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender, a formarse. Por eso, nuevamente vamos a reinstalar las suspensiones definitivas (expulsiones). Los más malcriados no van a estar en las aulas", enfatizó.

En esa línea, Fujimori explicó que uno de los principales cambios será devolver a los docentes las facultades necesarias para orientar la conducta de los estudiantes, incluida la posibilidad de evaluarlos mediante una nota de comportamiento, según informó la Presidencia.

"Al maestro se le respeta. Con este nuevo reglamento, ellos podrán nuevamente corregir, guiar, ayudar a los estudiantes y volver a poner una nota de conducta", sostuvo.

"No vamos a permitir ni aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual. Y les digo a los chicos: díganle a los profesores, avísenle al director, porque inmediatamente ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional", advirtió.

APLICACIÓN GRADUAL

Fujimori señaló que las nuevas disposiciones contemplan una aplicación gradual de las sanciones, con el propósito de abordar las conductas inadecuadas y ofrecer oportunidades para que los estudiantes puedan corregir su comportamiento.

"Aquí el objetivo es garantizar una buena educación para todos, pero también con esa mirada de corregir y darle una oportunidad. Los chicos que se portan mal tendrán primero una amonestación, serán sancionados levemente, con el objetivo de que puedan corregir y que puedan aprender", indicó.

La mandataria también hizo hincapié en la importancia del aseo, la higiene y la presentación personal de los estudiantes.

"No se permitirá maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados. Vamos a tener que referir a que el uso de las faldas escolares también tenga una medida adecuada", declaró.

Entre las faltas graves contempladas en la normativa figuran el uso indebido de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, la reincidencia en tres o más infracciones leves durante el año escolar, los atrasos injustificados y reiterados, las agresiones físicas leves sin lesiones o psicológicas, y la posesión o el consumo de sustancias prohibidas.

En tanto, las faltas muy graves incluyen el acoso escolar, la violencia sexual, los actos de discriminación, la extorsión, la posesión o el uso de armas, los artefactos incendiarios o explosivos y la destrucción intencional de la infraestructura educativa, entre otras conductas.

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