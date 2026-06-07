Keiko Fujimori lidera sondeos a pie de urna en la segunda vuelta de Perú

La candidata del partido ultraderechista Fuerza Popuar, Keiko Fujimori, se ha impuesto por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, celebradas este domingo, con un 50,7% de votos, según sondeos a pie de urna.

Fujimori derrota así al candidato de Juntos por el Perú (izquierda), Roberto Sánchez, que lograría un 49,3% de votos, según el estudio publicado por Ipsos.

Según el estudio de Datum, Fujimori también sería la ganadora con un 50,53% de votos frente al 49,47% de Sánchez.

Fujimori lograría así hacerse con la Presidencia en su cuarto intento en unas elecciones marcadas por el desencanto político de un país que ha tenido diez presidentes en diez años.

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