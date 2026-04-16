Keiko Fujimori exige transparencia a la Oficina de Procesos Electorales y rechaza llamado de Rafael López Aliaga a la insurgencia 

Con más del 90% escrutado y liderando las preferencias con un 17% de los sufragios tras las elecciones presidenciales de este domingo 12 en Perú, la abanderada de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, emplazó a sus contendores a tener "responsabilidad y madurez política". Asimismo, instó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a tomar las "medidas necesarias" para garantizar un desenlace "transparente".

A través de una comunicación divulgada por su propio partido, la líder política fue enfática al señalar que "hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la ONPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular".

El llamado a sus rivales electorales para actuar con "responsabilidad y madurez política" busca evitar "generar más caos", según precisó. Esta declaración surgió apenas horas después de que Rafael López Aliaga, timonel de Renovación Popular, amenazara con impulsar una "insurgencia civil" en caso de que los comicios no sean anulados y repetidos de inmediato. Actualmente, el candidato se ubica como la tercera fuerza política con un 11,8% de los respaldos, quedando por detrás del 12% obtenido por Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

Para contribuir a la claridad del proceso, la candidata ofreció a Renovación Popular el acceso al comando de personeros de Fuerza Popular —aquellos ciudadanos encargados de defender los intereses de una organización política concreta durante los comicios— con el objetivo de compartir toda la información y así "asegurar que la verdad prevalezca".

Dicha propuesta fue planteada luego de que Fujimori aclarara que su intención no es "responder a los insultos" emitidos por López. Según la aspirante, la sociedad ya está "acostumbrada" a este tipo de agravios, algo que calificó de "tristemente" habitual, pero recalcó la importancia de "no permitir" bajo ninguna circunstancia que "se convoque a una insurgencia".

El exalcalde de Lima y principal figura de Renovación Popular acusó la existencia de una estrategia oculta diseñada para enfrentar a Fujimori contra un oponente frágil "al que va a ganar". Sumado a esto, el dirigente denunció, sin presentar datos que lo respalden, que su formación sufrió el "robo" de 1.600.000 votos.

PURANOTICIA