Keiko Fujimori confirma balotaje contra Roberto Sánchez y promete gobernar "como lo hizo su padre"

A 16 días de los comicios del pasado 12 de abril, y a la espera de la ratificación oficial con un 96% de los sufragios ya escrutados, la abanderada de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anticipó que se enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez en el balotaje presidencial peruano fijado para el próximo 7 de junio.

"Se pasa a la segunda vuelta con el señor Sánchez", aseguró la aspirante durante una reciente actividad proselitista llevada a cabo en la provincia de Lima, específicamente en el distrito de Carabayllo. Cabe destacar que esta es la cuarta carrera por la presidencia en la que participa la política.

Frente a lo que describió como un escenario de empate, la líder política instó a sus simpatizantes a registrarse como apoderados en las mesas electorales. El objetivo de esta medida es prevenir las anomalías registradas durante la votación del 12 de abril, las cuales obligaron a que la jornada electoral tuviera que prolongarse un día más.

De acuerdo con la información difundida por Canal N, la timonel de Fuerza Popular volvió a deslizar la posibilidad de un fraude al solicitar a sus adherentes que "cuiden los votos". En esa misma línea, enfatizó: "Ya hemos visto que han querido limitar, han abierto tarde las mesas, eso no puede volver a pasar".

Posicionada como la vencedora virtual de la primera ronda al concentrar el 17% de los votos, la candidata manifestó su intención de gobernar con el mismo estilo de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Su mandato, que se extendió entre 1990 y 2000, estuvo marcado por graves crímenes de lesa humanidad que desembocaron en una condena de 25 años de prisión.

"Quiero ser presidenta, primero para gobernar como lo hizo mi padre. Quiero gobernar en la cancha, caminando y escuchando, pero sobre todo cumpliendo la palabra", declaró la figura ultraconservadora. Asimismo, prometió la instalación de alcantarillado y agua potable, entre otros servicios básicos, para las áreas depauperadas del país.

Abordando la crisis de seguridad que sacude a la nación, golpeando particularmente a la hostelería y el transporte, apuntó contra los gobiernos anteriores por haber permitido la impunidad y reiteró la necesidad de aplicar políticas de mano dura. "No tenemos que inventar la pólvora, porque ya sabemos lo que funcionó", sentenció.

Cuando ya se ha examinado el 96% de las actas, el territorio peruano entra en la recta final de un escrutinio clave. Estas elecciones pretenden frenar una grave crisis institucional y política sin parangón en toda la región, la cual les ha llevado a tener ocho presidentes en diez años —incluyendo al actual mandatario—, mientras lidia con una profunda emergencia de seguridad.

Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori lidera la primera vuelta con 2,7 millones de votos, lo que representa el 17% de los mismos. En segundo lugar se mantiene Sánchez, quien acumula el 12% de los apoyos que se han emitido con 1,9 millones, superando por apenas 23.000 sufragios al tercer contendor en liza, Rafael López Aliaga.

PURANOTICIA