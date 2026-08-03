Keiko Fujimori anuncia despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles para reforzar la seguridad en Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que en los próximos días las Fuerzas Armadas serán desplegadas en las calles para reforzar las labores de control y seguridad que realiza la Policía, en medio de la grave crisis de seguridad que enfrenta el país.

"En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte", adelantó la mandataria en un video publicado durante las últimas horas en sus redes sociales, en línea con uno de los principales compromisos que asumió durante la campaña presidencial, que finalmente la llevó a la jefatura de Estado tras tres intentos fallidos.

Fujimori también informó que los efectivos militares serán desplegados en los centros penitenciarios del país para fortalecer las medidas de seguridad, decisión que fue adoptada tras un reciente acuerdo alcanzado en una reunión de gabinete.

La presidenta reafirmó que el combate contra el crimen y la inseguridad ciudadana será uno de los ejes prioritarios de su administración.

Además, comprometió esfuerzos para la reconstrucción de las zonas del departamento de Junín afectadas por el terremoto registrado a mediados de julio, así como para enfrentar los desafíos derivados de la gestión del fenómeno de El Niño.

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