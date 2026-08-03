Cuba sufre un nuevo apagón total horas después de restablecer el servicio eléctrico

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó la noche del domingo un nuevo apagón total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), apenas unas horas después de haber logrado restablecer el servicio tras un corte parcial que afectó al occidente de la isla.

"Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional", señaló la empresa estatal en un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

La nueva interrupción del servicio se produjo un día después de un apagón parcial que impactó a la región occidental del país, incluida La Habana. En esa ocasión, la UNE informó que el suministro eléctrico fue restablecido poco después de la 01:00 de la madrugada, hora local.

A mediados de julio, mes marcado por varios apagones totales en Cuba, la UNE aseguró que la caída del sistema es "la consecuencia directa" de la "asfixia energética orquestada por Estados Unidos" contra el país.

La crisis energética se desarrolla en un contexto de fuertes dificultades para el sistema eléctrico cubano. Según las autoridades, a las más de seis décadas de embargo impuesto por Estados Unidos se ha sumado, desde comienzos de este año, un bloqueo energético que, en distintas ocasiones, ha provocado la paralización total del suministro eléctrico.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha calificado el bloqueo energético como una "política genocida" que provoca un "grave daño" al pueblo cubano.

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