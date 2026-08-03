Javier Milei vuelve a lanzar duros ataques contra Lula y lo tilda de "ladrón" y "corrupto"

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a arremeter contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de "ladrón" y "corrupto", apenas días después de que declaraciones similares provocaran una nueva tensión diplomática entre Buenos Aires y Brasilia.

En una entrevista concedida al canal LN+, el mandatario argentino afirmó que "es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto".

Milei incluso defendió el tono de sus declaraciones y aseguró que "es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar", al ser consultado por la dureza de sus críticas contra el mandatario brasileño.

Los dichos se suman a los realizados el pasado 25 de julio, cuando el presidente argentino viajó a la ciudad de São Paulo para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En esa oportunidad, se refirió a Lula como "presidiario", entre otros calificativos.

Durante esa misma actividad, Milei también lanzó críticas contra el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, encargado de la causa por el presunto intento de golpe de Estado atribuido a Jair Bolsonaro. El mandatario argentino lo calificó como "basura calva" y, en un encendido discurso, también dirigió insultos contra la izquierda.

Las declaraciones se producen un día después de que Lula oficializara su candidatura a la reelección para los comicios presidenciales de octubre en Brasil. En esa elección buscará mantenerse en el poder frente a una derecha fortalecida, que tendrá entre sus principales figuras al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella.

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