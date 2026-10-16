Katie Zacharia deja el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca días después de asumirlo

"Bienvenida al mundo de Trump", dijo el mandatario.

A inicios de esta semana, la mujer de 41 años reemplazó a la periodista Karoline Leavitt, quien anunció su salida del gobierno en agosto pasado.

Pero apenas se sumó al gobierno se desató una polémica por las dudas que hay sobre sus credenciales profesionales como abogada.

Cuando un periodista le preguntó el martes en qué estado había aprobado el examen para ejercer como abogada en Estados Unidos, respondió junto al presidente: "Cuando me mudé a China".

Zacharia no parece estar inscrita en el colegio de abogados de ninguno de los estados donde ha vivido.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que Zacharia estaba "especialmente cualificada y es muy inteligente para ayudar a informar al pueblo estadounidense".

Fue la sexta portavoz principal del mandatario a lo largo de sus dos mandatos.

La comentarista política es una invitada habitual en las cadenas conservadoras Newsmax y Fox News.

Anteriormente, fue portavoz en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y trabajó como asesora de comunicaciones para Truth Social, la plataforma de redes sociales de Trump, según su perfil de LinkedIn.

En los inicios de su carrera, Zacharia trabajó como pasante para el Comité Nacional Republicano y para la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca durante el gobierno de Bush, en 2006.

En una publicación en redes sociales el viernes, Trump la calificó de "leal" y de "seguidora devota y miembro del movimiento MAGA".