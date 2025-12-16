José Antonio Kast responde a dichos de Nicolás Maduro antes de viajar a Argentina y lo califica de “narcodictador”

El presidente electo, José Antonio Kast, antes de embarcarse rumbo a Argentina para reunirse con Javier Milei, respondió duramente a las palabras de Nicolás Maduro y aseguró que es un "narcodictador".

“Sus palabras me tienen sin cuidado. Es un dictador, un narcodictador, que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, señaló Kast a la prensa en el aeropuerto de Santiago antes de abordar un vuelo hacia Argentina.

Estas declaraciones del republicano surgen luego de que el presidente de Venezuela se refiriera a su triunfo en las elecciones presidenciales, asegurando que Chile logrará vencer al "nazifascismo".

"Usted podrá ser seguidor de Hitler, educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se les respeta. Se lo digo desde Caracas, capital que vio parir a los gigantes de América", señaló Maduro.

En esta misma línea, José Antonio Kast también habló respecto del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien de igual forma emitió duros dichos en su contra.

"Es una persona que salió electa democráticamente, él emite el juicio desde ese punto de vista, pero yo me centro más en las declaraciones de Maduro", concluyó el presidente electo.

