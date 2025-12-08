Justicia ecuatoriana llevará a juicio al expresidente Lenín Moreno por presunto cohecho en Sinohydro

El expresidente de Ecuador, Lenin Moreno (2017-2021), fue llamado a juicio por un tribunal de su país por el delito de cohecho. La decisión se enmarca en la investigación del mediático "caso Sinohydro", que también involucra a otras 23 personas.

Según la información reportada por el medio El Telégrafo, el juez a cargo de la investigación, Olavio Hernández, acogió la petición de la Fiscalía de llevar a juicio al exmandatario y al resto de los imputados durante la jornada de este lunes 8 de diciembre.

La investigación detalla que Lenin Moreno habría encabezado una estructura criminal que presuntamente recibió hasta 76 millones de dólares en sobornos entre los años 2010 y 2018.

Esta red de intermediarios habría facilitado a la empresa china Sinohydro obtener la licitación para la construcción de una central hidroeléctrica en la provincia de Napo. Los pagos ilegales se habrían efectuado mientras Moreno se desempeñaba como vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa y, posteriormente, durante su propio periodo presidencial.

Como medida alternativa a la prisión preventiva, el juez Hernández habría solicitado que el exmandatario se presente dos veces al mes ante la embajada de Ecuador en Paraguay, país donde Moreno reside actualmente.

Días antes de confirmarse la decisión de llamarlo a juicio, el expresidente utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que criticaba duramente el proceso judicial, calificándolo de una "terrible persecución por parte del correísmo".

Moreno cuestionó la credibilidad de sus acusadores, señalando directamente a Rony Aliaga, a quien identificó como una persona "prófuga del caso Metástasis y acusada del crimen de Fernando Villavicencio".

El exmandatario aseguró haber entregado todos los antecedentes necesarios y sostuvo que no existe prueba de que él, su pareja o su hija hubiesen recibido dinero. En su defensa, Moreno también cargó contra sus predecesores, preguntando por qué no están incluidos en el proceso Rafael Correa, Jorge Glass y los ministros de la época, ya que fueron quienes contrataron y ejecutaron la obra.

"Su venganza y su odio no es sino porque evité que en Ecuador haya una dictadura perpetua y que Ecuador se convierta en otra de Venezuela. Ecuatorianos, no permitamos que se cometa una injusticia tan grande", concluyó en su mensaje.

