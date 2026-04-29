Justicia de EE.UU. acusa al gobernador del estado mexicano de Sinaloa de colaborar con el cartel de "Los Chapitos"

Tras conocerse la acusación en EE.UU., el gobernador Rocha Moya escribió en X: " Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno . Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno".

"Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos , y a las y los mexicanos que representamos esa causa . Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable", dijo.

Por su parte, el senador Insunza Cázarez aseguró que la acusación responde a sus críticas a la presencia de agentes de EE.UU. en México que hizo en los últimos días por un caso ocurrido en el estado de Chihuahua.

"Hoy, causalmente. autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas ", escribió el senador en X.

Esta es la primera vez que un gobernador y un senador en funciones son acusados por la justicia de EE.UU.

¿DE QUÉ LOS ACUSAN?

En el comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU. señaló que los acusados recibían sobornos a cambio de facilitar las labores del Cartel de Sinaloa y la protección de sus cabecillas en el estado del noroeste de México.

En particular, presuntamente ayudaban a la facción de "Los Chapitos", que se quedaron al frente de un fragmento de ese cartel tras la detención y procesamiento judicial en EE.UU. de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Los líderes de ese grupo habrían ayudado a Rocha Moya a conseguir la gobernatura de Sinaloa en 2021, según la acusación, mediante "el secuestro y la intimidación de sus rivales".

"A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos y, como gobernador, Rocha Moya ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa".

Según el Departamento de Justicia, todos los señalados presuntamente ayudaron al tráfico de "cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos" desde sus cargos.

Entre las "funciones esenciales para el cartel", continuó, había "protección a los líderes" para no ser investigados, detenidos o llevados a juicio. También son acusados de proporcionarles "información sensible de las fuerzas del orden y del ejército" para ayudarlos en sus actividades.

Valenzuela Millán también está acusado de presunta participación en los secuestros de un informante de la Agencia para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) y de un familiar de este, que terminaron en la muerte de ambos.

"Esta acusación pone al descubierto un esfuerzo deliberado para socavar las instituciones públicas y poner en peligro vidas estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cartel, permitiendo el flujo de drogas letales hacia nuestro país", afirmó el administrador de la DEA, Terrance Cole.

El Departamento de Justicia también señala que la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán presuntamente "protegieron los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos", además de "permitir que los miembros del cartel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin sufrir consecuencias".