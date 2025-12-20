Justicia brasileña autoriza salida temporal de Bolsonaro para cirugía, pero rechaza prisión domiciliaria

El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, autorizó la salida temporal de prisión del expresidente Jair Bolsonaro para someterse a una intervención quirúrgica, luego de acoger un informe médico que recomienda la operación “a la brevedad”. Sin embargo, el magistrado rechazó la solicitud de la defensa para que el exmandatario cumpla el período postoperatorio bajo prisión domiciliaria.

Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, padece una hernia inguinal bilateral, condición que, según la Policía Federal, requiere atención médica urgente.

En su resolución, De Moraes argumentó que el recinto penitenciario donde se encuentra recluido el exmandatario está ubicado a corta distancia del hospital privado en el que recibe atención médica, lo que permitiría un traslado rápido en caso de emergencia. En ese sentido, sostuvo que no existe un riesgo adicional que justifique el beneficio de prisión domiciliaria.

El magistrado también consideró como antecedente relevante el incumplimiento previo de medidas cautelares, señalando que Bolsonaro habría intentado manipular su tobillera electrónica, provocando daños significativos al dispositivo con el objetivo de vulnerar el sistema de monitoreo.

Finalmente, la salida de prisión no será inmediata, ya que la defensa deberá informar formalmente la fecha en que se realizará la intervención quirúrgica. Una vez fijado ese antecedente, el Tribunal definirá las condiciones específicas del traslado y custodia, manteniendo el régimen de privación de libertad del exmandatario.

