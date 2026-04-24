Justicia argentina ordena confiscar los bienes de la expresidenta Cristina Fernández y sus hijos

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este viernes la confiscación de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como de sus dos hijos y del empresario Lázaro Baez para restituir al Estado casi 685.000 millones de pesos en concepto de perjuicios por el caso de corrupción "Vialidad".

La instancia desestimó por unanimidad la totalidad de los recursos presentados por las distintas defensas. De esta manera, quedó a firme la orden de confiscación que había sido dictada originalmente por el Tribunal Oral Federal el 2 de julio del pasado año.

En caso de no satisfacer esta cantidad en diez días, se iniciará la etapa de ejecución de bienes, lo que implica la realización de una subasta pública de los bienes, ahora embargados.

El listado de los elementos a confiscar está compuesto por millones de dólares en efectivo, seis sociedades, vehículos y 213 propiedades. Dentro de este último ítem se contabilizan 111 apartamentos, desglosados en 84 inmuebles a nombre del empresario, 19 correspondientes a Máximo y Florencia Kirchner, y uno perteneciente a la exmandataria. Todo este patrimonio se entregaría en compensación por los daños ocasionados por el abandono de las obras y la cantidad de sobreprecios detectados en 51 licitaciones.

Cabe destacar que, en su última declaración jurada, Cristina Fernández admitió poseer un patrimonio de 250 millones de pesos. La ausencia de otros bienes a su nombre se debe a que previamente realizó un anticipo de herencia en favor de sus hijos, Máximo y Florencia.

Actualmente, la exjefa de Estado se encuentra cumpliendo en su domicilio una condena de seis años de prisión. Dicha sentencia le fue impuesta por haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un presunto testaferro y socio durante su gobierno. Frente a esto, la expresidenta niega los cargos y ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.

(Imagen: Europa Press/Contacto/Delfina Corbera Pi)

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