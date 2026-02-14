Justicia Argentina mantiene tobillera electrónica y restricciones a Cristina Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la solicitud presentada por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, resolviendo mantener la tobillera electrónica y las limitaciones al régimen de visitas durante su arresto domiciliario, en una decisión adoptada por voto dividido.

El fallo, de 131 páginas, fue emitido tras la deliberación de los magistrados Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Los jueces Barroetaveña y Hornos respaldaron la vigencia de las medidas, señalando que el uso de tobillera electrónica está contemplado en la Ley 27.375, y que la ausencia de incidentes no vuelve innecesario el control, sino que confirma su eficacia preventiva.

En cuanto a las restricciones sobre visitas, uso de la terraza y monitoreo electrónico, la mayoría del tribunal sostuvo que la prisión domiciliaria es una modalidad excepcional de cumplimiento de una pena privativa de libertad, por lo que no puede equipararse a una situación de libertad plena. Además, enfatizaron que estas condiciones cumplen una función institucional y expresiva, especialmente en casos de corrupción de gravedad institucional.

Según recogió el diario Clarín, los magistrados afirmaron que flexibilizar estas medidas sin fundamentos sólidos podría diluir el mensaje público de la sanción penal, destacando que la pena no solo tiene un fin resocializador, sino también un rol simbólico frente a la sociedad.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia y se mostró partidario de flexibilizar integralmente el régimen de arresto domiciliario, argumentando que el sistema actual de autorización individual de visitas resulta excesivamente restrictivo y podría incluso ser más gravoso que el régimen intramuros. Su postura incluía el retiro de la tobillera electrónica y la ampliación del uso de la terraza sin límites horarios, solicitud que finalmente fue desestimada por la mayoría del tribunal.

