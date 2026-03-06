Al menos cuatro muertos en ataque a un remolcador en el estrecho de Ormuz

Al menos cuatro marineros perdieron la vida y otros tres resultaron heridos de gravedad después de que un remolcador haya sido alcanzado este viernes por misiles en el estrecho de Ormuz, a once kilómetros de la costa del norte de Omán, un incidente enmarcado dentro de la suspensión del tráfico marítimo en la que es una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo tras las amenazas de Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

Así lo confirmó el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, en un comunicado en el que lamentó que los marineros sean "blancos de los ataques".

"Me alarma y me entristece profundamente enterarme de un ataque mortal a un buque en el estrecho de Ormuz el 6 de marzo de 2026, en el que, según se informa, al menos cuatro marineros perdieron la vida y tres resultaron gravemente heridos", reza la nota.

Previamente, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) indicó que el incidente fue registrado sobre las 12.57 horas (hora británica). "Se recomienda a los buques que transiten con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO", aseveraron.

Igualmente, la OMI cifró en 20.000 los marineros que se encuentran actualmente "varados" en el Golfo Pérsico a causa de la interrupción del tránsito, quienes están "a bordo de buques sometidos a un riesgo elevado y a una tensión mental considerable".

"Esto es inaceptable e insostenible. Todas las partes (...) tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la gente de mar, incluidos sus derechos y bienestar, y la libertad de navegación, de conformidad con el derecho internacional", defendió Domínguez.

Esto se produce después de que el buque portacontenedores 'Safeen Prestige', con bandera de Malta, resultara dañado por un proyectil esta semana mientras navegaba cerca de las aguas del estrecho de Ormuz.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró este jueves que el país no ha procedido al cierre de Ormuz, si bien no ha descartado tomar medidas encaminadas a ello si la situación "así lo requiere" después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar cualquier barco que pasase por sus aguas, asegurando que controlaba el estrecho.

