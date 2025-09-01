Jueza de EE.UU. bloquea intento del gobierno de Trump de deportar a niños guatemaltecos

El proceso legal se inició el domingo por la mañana, cuando grupos defensores de los derechos de los inmigrantes solicitaron una orden de emergencia. Alegaron que unos 600 niños podrían ser subidos a aviones en Texas y enviados a Guatemala.

La jueza Sooknanan emitió entonces una orden de restricción temporal que impedía a las autoridades trasladar a un grupo de 10 menores migrantes, de entre 10 y 17 años, a Guatemala.

En una audiencia convocada de urgencia esa misma tarde, la jueza —nominada por el presidente Joe Biden— amplió la orden para proteger a todos los niños no acompañados considerados en riesgo de deportación. La medida tendrá una vigencia de 14 días.

Durante la audiencia, la jueza pidió a los abogados del gobierno de Trump garantías de que los aviones aún no habían despegado con los niños a bordo.

El subprocurador adjunto Drew Ensign aseguró que todos los vuelos seguían en suelo estadounidense. Añadió que uno de los aviones pudo haber despegado, pero regresó.

GRUPOS DENUNCIAN VIOLACIÓN DE LEYES DE PROTECCIÓN INFANTIL

Ensign insistió en que los vuelos no formaban parte de una operación de deportación, sino de un esfuerzo por reunir a los niños con sus padres u otros familiares en Guatemala.

También afirmó que tanto el gobierno guatemalteco como los familiares de los menores habían solicitado dichas reunificaciones. Sin embargo, grupos de defensa aseguraron que eso no era cierto en al menos algunos casos.