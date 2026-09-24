Juez federal ordena a EE. UU. restablecer de inmediato las credenciales de CNN, MSNBC y Politico en la Casa Blanca

Un juez federal ordenó este jueves al Gobierno de Estados Unidos restablecer de inmediato el acceso de las cadenas CNN y MSNBC y del portal de noticias Politico a la Casa Blanca, luego del veto impuesto por el presidente Donald Trump a los citados medios.

El magistrado Timothy Kelly determinó que la medida no fue ejecutada con el "debido proceso constitucionalmente adecuado", según el fallo judicial recogido por la propia CNN. En todo caso, el Gobierno apeló y la medida sigue vigente.

La resolución del juez Kelly subraya que "los individuos deben recibir notificación y una oportunidad de ser escuchados antes de que el Gobierno los prive de un interés protegido constitucionalmente", mientras que la Administración Trump sólo señaló la posibilidad de apelación días después de la retirada de las acreditaciones.

Durante la audiencia, celebrada el miércoles, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, argumentó que las informaciones elaboradas por CNN, MSNBC y Politico ponían en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, además de sostener que Trump, como presidente, tiene derecho a decidir quién puede acceder a la Casa Blanca.

En cambio, el abogado de los medios, Ted Boutrous, señaló que "la primera mención de la seguridad nacional en este caso" se produjo días después del anuncio de la prohibición y tras la presentación de la demanda contra la Administración, como si a la administración "se le hubiera encendido la bombilla" después de tomar la medida.

Asimismo, denunció que sus representados sólo recibieron las cartas de la Casa Blanca que explicaban los motivos de la prohibición días después de que esta fuera anunciada y cuando su demanda judicial ya había sido presentada.

Además, manifestó que los artículos de CNN citados por el Ejecutivo republicano para justificar la expulsión eran "noticias convencionales" y que, de todas ellas, sólo una había sido escrita por un periodista con acceso a la Casa Blanca.

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